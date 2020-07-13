التحالف العربي يدمر 4 صواريخ باليستية و7 طائرات مفخخة أطلقت تجاه السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية و7 طائرات بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية فجر الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل المدني، ودول جوار اليمن، باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.