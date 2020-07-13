شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك الرابعة عالمياً في وفيات كورونا.. والبرازيل تقترب من مليوني إصابة بالوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت المكسيك الأحد، البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية.
وقالت السلطات الصحية المكسيكية على «تويتر»، إن «هناك في المكسيك 299.750 إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 35.006 وفيات، بينما أحصت إيطاليا حتى الأحد، 34.954 وفاة جراء الوباء».
وسجلت المكسيك 4.482 إصابة جديدة بالفيروس، و276 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحية، وتتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول الأكثر تضرراً في العالم جراء الوباء، بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك.
في سياق متصل، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا، الأحد، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليوناً و864 ألف حالة. وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى الأحد، وصل إلى 72100 وفاة.
وتسجل البرازيل حالياً ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة. ويقول خبراء، إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.
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