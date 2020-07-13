تركيا تهدد بتنفيذ عملية عسكرية إذا لم ينسحب الجيش الليبي من سرت

وأضاف الوزير التركي "قدمنا اقتراحات حكومة الوفاق حول أزمة ليبيا لموسكو وقد نعقد اجتماع على مستوى الخبراء وآخر على مستوى الوزراء". وأعلن استعداد بلاده بدء التنقيب بشرق المتوسط وفقا لاتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق وكذلك العمل مع شركات من دول أخرى. يتبع...

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