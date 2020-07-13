شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر إعجاباً.. صورة رجل مرور يساعد أسرة تعطلت مركبتهم على طريق السودة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ساعد رجل مرور بمنطقة عسير أسرة تعطلت مركبتهم بطريق السودة السياحي، في موقف ليس بمستغرب على رجال الأمن في حسن استقبال وضيافة القادمين إلى المنطقة.

ونشرت صحيفة “الوطن” صورة لرجل مرور وهو يساعد أسرة تعطلت بطارية السيارة التي يستقلونها في الطريق، مما دفعه إلى الإسراع لتنشيط البطارية من خلال وصلة سلكية أوصلها من سيارة الشرطة إلى سيارة الأسرة المسافرة عبر طريق “السودة”.

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