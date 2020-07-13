شاهد.. صورة نادرة لـ«الملك المؤسس» في أول رحلة تجريبية لقطار «الرياض – الدمام»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة للملك عبدالعزيز -رحمه الله-في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض- الدمام. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشارت الدارة إلى أن الصورة تم التقاطهاعام ١٣٧١هـ / (١٩٥١م) حيث يظهر بالصورة الملك المؤسس، والأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض آنذاك، وكذلك مستشار الملك المؤسس يوسف ياسين، ويقف على يساره رئيس الحرس الملكي محمد الذيب، كما يظهر أيضاً في أقصى اليسار نائب رئيس الحرس الملكي سعيد جودة.

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