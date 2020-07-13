وكالة الفضاء الدولية: الإمارات أبهرتنا بسرعة تطوير «مسبار الأمل»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون بوتر أن «مسبار الأمل» استطاع أن يجذب أنظار العالم، خصوصاً في مؤسسات الفضاء الكبرى.
وقال بوتر وفقا لـ «البيان»: «لقد أبهرتنا السرعة التي أظهرتها الإمارات في تطوير أول مسبار فضائي لها». وأضاف أن «التزام الإمارات بتطوير معرفتها التقنية بمجموعتنا الشمسية ومشاركتها تلك المعرفة مع جميع الإنسانية يظهر الروح الحقيقية للاستكشاف».
وتابع: «نتوق لتعاون مستقبلي بيننا في مشروع ناسا (أرتيميس) الذي سيحمل أول امرأة من رائدات الفضاء فوق سطح القمر بحلول عام 2024، بالإضافة إلى كوكب المريخ». ومن جانبها قالت ميغان بارتلز الكاتبة المتخصصة في شؤون الفضاء بموقع «سبيس دوت كوم»: «إن المسبار خطوة طموحة للإمارات». وذكر سيدير الشوق، الكاتب بمجلة ساينس ماغازين الأمريكية، أن الإمارات تقوم بنقطة تحوّل كبيرة تنافس بها أمريكا وروسيا وأوروبا والهند في نادي النخبة للدول التي أرسلت بنجاح مركبات فضائية إلى المريخ.
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