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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أودي تعلن عن إطلاق موديل Sportback من سيارتها الكهربائية Q4 E-Tron المدمج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة أودي عن إطلاق موديل Sportback من سيارتها الكهربائية Q4 E-Tron المدمجة، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال العام القادم.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل Sportback الجديد يظهر بطول 4.6 متر، كما يقل في خلوصه الأرضي عن الموديل التقليدي من Q4 ببضعة ملليمترات.
ومن الناحية التقنية يعتمد الموديل الجديد على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة كلية تبلغ 225 كيلووات/306 حصان.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.3 ثانية.
وتصل السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 180 كم/س.
وبفضل البطارية سعة 82 كيلووات ساعة، فإن السيارة تتمتع بمدى سير يبلغ 450 كم.
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