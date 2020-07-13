بعد استبعاده تطوير لقاح فعال بحلول 2021.. خبير فرنسي: علينا التعايش مع «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر خبير فرنسي الأحد، من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعال لـ«كوفيد ـ 19» بنسبة 100% بحلول عام 2021، لا يزال ضئيلاً، داعياً الناس إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتوقع خبير علم الأوبئة، العضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة «كوفيد ـ 19»، أرنو فونتانيه لقناة «بي إف إم تي في»، أن يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، قائلاً: «بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيراً إذا حصلنا على لقاح فعال في 2021»، مضيفاً: «يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئياً، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة، وعلينا التعايش مع هذا الفيروس. وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام بعادات أكثر جدية».

وتابع: «فلنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف»، مؤكداً أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد. وذكر فونتانيه أن الأماكن المغلقة على غرار السفن السياحية والحربية والصالات الرياضية ودور العبادة، تعد الأكثر عرضة لاحتمال ظهور مجموعات من الإصابات.

يذكر أن الآلاف احتشدوا لحضور حفل على أحد شواطئ مدينة نيس، السبت، ما قوبل بردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دعت مجموعة من كبار الأطباء في فرنسا، الحكومة إلى جعل وضع الكمامات داخل المباني العامة إلزامياً في مسعى لتجنّب موجة ثانية من الفيروس.

من جهتها أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء، أنها تستعد لموجة ثانية من الإصابات بـ«كوفيد-19»، لكنها ستلجأ إلى إجراءات «ذات أهداف محددة»، على غرار إصدار أوامر بالتزام المنازل أو إغلاق الأعمال التجارية بدلاً من فرض تدابير إغلاق على مستوى البلاد.