إصابة21 شخصاً في انفجار على متن سفينة عسكرية أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدّى انفجار أعقبه حريق هائل على متن سفينة عسكرية متمركزة في سان دييجو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى إصابة 21 شخصاً على الأقلّ، بحسب السلطات ووسائل إعلام محلّية.

وأظهرت القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة دخاناً كثيفاً يتصاعد من السفينة الحربيّة الهجوميّة «يو إس إس بونوم ريتشارد»، التي كانت تخضع لأعمال صيانة في القاعدة البحريّة في سان دييجو، وانتشرت قوارب الإطفاء حول السفينة وعمدت إلى مكافحة الحريق بخراطيم المياه، ودوّى الانفجار الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في وقت كان هناك 160 بحّاراً موجودين على متن السفينة، ووفقاً لقوات البحريّة الأمريكيّة، أصيب 17 بحّاراً وأربعة مدنيّين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت تقارير إعلاميّة، إنّ العديد من رجال الإطفاء أصيبوا أيضاً بحروق واستنشقوا الدخان، من جهته، قال رئيس الإطفاء في سان دييجو، كولين ستويل، لشبكة سي إن إن: إنّ الحريق قد يستمرّ أيّاماً، بينما أوضح رجال الإطفاء أنّهم تلقّوا اتّصالاً في الساعة 16.00 بتوقيت جرينيتش، للاستجابة لحريق على متن سفينة «يو إس إس بونوم ريتشارد»، وكتب رجال الإطفاء على تويتر: أنّ العديد من البحّارة تلقّوا عناية طبية لإصابتهم بجروح مختلفة، ووفقاً لعدد من الشّهادات التي نقلتها وسائل الإعلام، فقد سُمع دويّ انفجار قبل اندلاع الحريق على متن السفينة.