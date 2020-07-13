فرع رئيسي لـ «أبوغزالة للتقنية» في دبي.. وشراكة مع «أرامكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة طلال أبوغزالة للتقنية «تاج تك» عن إطلاق فرع رئيسي لها من إمارة دبي لإدارة وتسويق منتجاتها في منطقة الخليج.

وبين نائب رئيس مجلس المديرين معتصم أبوغزالة أن إطلاق الفرع يأتي استمراراً لنهج «أبوغزالة العالميّة» في تسهيل اقتناء منتجاتها من الأجهزة التقنية، مشيراً إلى أن الشركة ومنذ تأسيسها في آب الماضي تعمل على التوسع باستمرار في مختلف الدول العربية، نظراً لمنتجاتها المتميزة التي تعمل على تصميمها وصناعتها بمُواصفات عالية، تُضاهي مواصفات الأجهزة العالميّة، وبأسعار منافسة لتكون في متناول الجميع.

وأضاف أن «تاج تيك» تعمل على التوسع منذ تأسيسها من خلال إنشاء إقامة المعارض، وزيادة منافذ البيع المعتمدة، والبيع عبر المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة وعبر منصات البيع المحلية والدولية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات التوزيع مع كبرى شركات بيع الأجهزة التقنية.

وتتيح الشركة منتجاتها للطلب إلكترونياً عبر عدة منصات منها موقع أمازون، بالإضافة إلى إمكانية الطلب عبر الاتصال الهاتفي بمراكز البيع التابعة للشركة، ليصار إلى إيصالها للعملاء عبر شركة «أرامكس».

وجاءت منتجات أبوغزالة للتقنية بمواصفات عالية تضاهي المواصفات العالمية وتتمتع بالعديد من المميزات الحديثة والتصاميم المميزة وتنوع أجهزتها وملحقاتها لتلبي جميع الأذواق، وتشمل شاشات تعمل بدقة فائقة وسعة تخزينية واسعة ومعالجة بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، وبأسعار منافسة نظراً لدعمها من خلال «طلال أبوغزالة فاونديشن».