العراق يستقبل طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية من هنغاريا... فيديو

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية على "فيسبوك": "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وبإشراف وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون وبمتابعة السيد رئيس أركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ارسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية من نوع C130 إلى دولة هنغاريا لجلب مساعدات طبية خصصتها هذه الدولة الصديقة للعراق تدخل في مجال مكافحة جائحة كورونا وبعد اتمامها الواجب بنجاح هبطت الطائرة المذكورة في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية فجر يوم الأحد، الثاني عشر من تموز الجاري وهي تحمل على متنها شحنة من المساعدات والمستلزمات الطبية، فضلاً عن عجلة إسعاف".

وكان في استقبال الطائرة قائد القوة الجوية وعدد من ضباط ومنتسبي القيادة، وقد جرى تسليم الشحنة إلى وفد من وزارة الصحة.

وتابع البيان: "وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة واجبات ينفذها صقور القوة الجوية بهذا الشأن".

Advertisements

بدوره وجه ممثل وزارة الصحة الدكتور سعد المفرجي، كلمة تقدير وثناء إلى وزارة الدفاع وقيادة القوة الجوية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتطور والانتصارات الكبيرة والعمل الإنساني المستمر خدمة للعراق العظيم وشعبه الكبير.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، في وقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.