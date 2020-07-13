مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قطع مستوطنون يهود، الإثنين، 70 شجرة زيتون، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال المزارع يوسف جرادات، في بلدة سعّير بمحافظة الخليل، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين اليهود قطعوا صباح الإثنين، 70 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لعائلته.
وبيّن أن الاعتداء، نُفّذ تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وتعرض حقل "جرادات"، لاعتداءات المستوطنين، عدة مرات.
ولفت إلى أن المستوطنين يسعون للسيطرة على أرضه، لبناء بؤرة استيطانية جديدة.
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