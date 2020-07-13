بايدن يهدد السيسي ويصفه بالـ"ديكتاتور المفضل" لترامب

واشنطن/ الخليج 365

وجه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، الإثنين، رسالة تهديد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها رفضه لاعتقال وتعذيب الناشطين أو التعرض لعائلاتهم.

وقال على "تويتر": "عاد محمد عماشة (يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية) أخيرا إلى منزله بعد أن أمضى 486 يوما في السجون المصرية لحمله لافتة احتجاجية. اعتقال وتعذيب ونفي نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أوتهديد عائلاتهم أمرا غير مقبول".

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وأضاف: "لن نقدم مزيدا من الصكوك البيضاء لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى السيسي)".

جاءت تصريحات "بايدن" تعليقا منه على خبر نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول عودة عماشة (24 عاما)، إلى الولايات المتحدة في 6 يوليو/ تموز الجاري.

يشار أنّ مصطلح "الديكتاتور المفضل" برز عندما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس/آب الماضي وهو يصف السيسي "بالديكتاتور المفضل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.