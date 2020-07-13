استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والسودان

الخرطوم / الخليج 365
تنطلق مساء اليوم الإثنين أول رحلة طيران من تركيا إلى السودان،عقب تعليق دام 4 أشهر، في إطار خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء كورونا.
وتستأنف الرحلات بموجب اتفاق توصل إليه البلدان، إثر اتخاذ تركيا قرار تخفيف تدابير مكافحة كورونا، بحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من مسؤولي الخطوط الجوية التركية.
يذكر أن رحلات الطيران بين البلدين توقفت بسبب الوباء في 16 مارس / آذار، وحلقت على إثرها 5 رحلات للخطوط الجوية التركية إلى السودان لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين هناك.
وأطلقت تركيا أول رحلة طيران خارجية في 11 حزيران / يونيو، إثر تعليقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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