بأكثر من 4 أضعاف.. دور عبادة الأقليات في تركيا تفوق أي دولة غربية

أنقرة/ الخليج 365

توجد في تركيا 435 كنيسة ومعبدا لحوالي 180 ألف و854 مسيحيًا ونحو 20 ألف يهودي، وهو ما يشكل "أكثر من 4 أضعاف" عدد أماكن العبادة المخصصة للأقليات المسلمة في أي من الدول الغربية.

وهذا يعني أنه توجد في تركيا دار عبادة واحدة لكل 461 شخصًا من الطوائف غير المسلمة، مقابل وجود مسجد واحد فقط لكل 2000 مسلم في أي من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم ردود الأفعال السلبية في الغرب حول قرار القضاء التركي، الجمعة، إعادة "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول من متحف إلى مسجد، إلا أن الأرقام تظهر تقدم تركيا على الغرب في مجال أعداد أماكن العبادة المخصصة للطوائف وأصحاب المعتقدات الدينية المختلفة.

وفي عام 2011، أصدرت تركيا قرارات مهمة مكنت الطوائف الدينية غير المسلمة من استرداد ممتلكاتها غير المنقولة المصادرة، أو الحصول على تعويضات عنها، وحماية المواقع الدينية وترميمها إذا لزم الأمر.

وبالفعل، قامت تركيا بترميم كنيسة "الصليب المقدس"، التابعة للطائفة الأرمنية في جزيرة أقدامار على شاطئ بحيرة "وان" شرقي البلاد (2010)، وكنيس أدرنة اليهودي الكبير (2015)، والكنيسة البلغارية في إسطنبول (2017)، ما يؤكّد الأهمية التي توليها أنقرة للأقليات الدينية المختلفة في تركيا.

ويعيش في تركيا 180 ألفا و854 مسيحيا وحوالي 20 ألف يهودي، ويشكل أبناء الطوائف الدينية غير المسلمة حوالي 0.4 بالمئة من السكان، ويبلغ عدد الكنائس والمعابد اليهودية، التي يُقدر عمر بعضها بمئات السنين، 435 مكانًا للعبادة، أي بمعدل مكان عبادة واحد لكل 461 شخصا.

وتعرض الخليج 365، على سبيل المثال، لدول غربية يوجد بها عدد قليل من المساجد مقارنة بعدد المسلمين في كل منها، وذلك مقابل ما تتمتع به الأقليات الدينية في تركيا من وفرة في دور العبادة:

** المملكة المتحدة

وفقًا لبيانات المعهد الإحصائي الوطني البريطاني لعام 2018، يعيش في المملكة المتحدة 3 ملايين و372 ألفا و966 مسلمًا.

وهذا يعني أن المسلمين يشكلون 5.1 بالمئة من عدد السكان، البالغ 65 مليونا و288 ألف نسمة.

وبحسب تقرير صدر عام 2017 عن موقع "المسلمون في بريطانيا" الإلكتروني (MuslimsInBritain.org)، الذي يجري أبحاثا حول أوضاع المساجد في المملكة المتحدة، فقد بلغ عدد المساجد في البلاد 1975 مسجدا. أي أنه يوجد مسجد واحد لكل 1707 مسلمين.

مع ذلك، فإن 10 فقط من تلك المساجد يمكنها استضافة أكثر من 4 آلاف مصلٍ، فيما تتراوح سعة الغالبية الباقية من المساجد بين 50 إلى 500 شخصاً.

** ألمانيا

يعيش نحو 5 ملايين مسلم في البلاد، البالغ عدد سكانها 83.2 مليون نسمة، بنسبة تبلغ 5.7 بالمئة، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وبحسب المصدر نفسه، يوجد في ألمانيا ألفين و350 مسجدا، بينها 1500 مسجدا لأبناء الجالية التركية.

**فرنسا

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يعيش حوالي 6 ملايين مسلم في فرنسا، أي نحو 8.9 بالمئة من عدد السكان، البالغ 66.9 مليون نسمة.

وتفيد تقديرات بوجود حوالي 2500 مسجدا في فرنسا، أي مسجد واحد لكل 2400 مسلم.

** هولندا

يوجد في هولندا 864 ألفا و108 مسلمين، بحسب بيانات عام 2018 الصادرة عن مكتب الإحصاءات الهولندي.

ويوجد نحو 500 مسجدا في هولندا، حيث يشكل المسلمون 5 بالمئة من عدد سكانها، البالغ 17 مليونا و282 ألف نسمة. أي أنه يوجد مسجد واحد لكل 1728 مسلما.

** الولايات المتحدة الأمريكية

يعيش حوالي 3.45 مليون مسلم في الولايات المتحدة، بحسب أحدث معلومات لمركز "بيو" للأبحاث عام 2018.

ويشكل المسلمون 1.1 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، البالغ 330 مليون نسمة.

ويوجد في الولايات المتحدة نحو 2200 مسجدا، ووفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات إسلامية في البلاد، مثل مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية والجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية والجمعية الإسلامية الأمريكية.

وهذا يعني وجود مسجد واحد لكل 1600 مسلما في البلاد.

وتقع غالبية المساجد في المدن الكبرى بولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.

ويعاني المسلمون في المناطق الريفية من ندرة المساجد

** روسيا

يقدر عدد المسلمين في الاتحاد الروسي بحوالي 23 مليون مسلم من أصل 146 مليون نسمة، هم عدد سكان الاتحاد.

أي يشكل المسلمون 15 بالمئة من سكان روسيا الاتحادية، التي يوجد بها نحو 8 آلاف مسجد.

وبناء على ذلك، يوجد مسجد واحد لكل ألفين و875 مسلمًا في روسيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.