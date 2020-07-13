"التحالف": تدمير 4 صواريخ باليستية و8 طائرات "مفخخة" للحوثيين

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، فجر الإثنين، تدمير 4 صواريخ باليستية، و8 طائرات "مفخخة"، أطلقها الحوثيون باليمن في اتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أوردتهما وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأفاد بيان بأن "قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 صواريخ باليستية، و7 طائرات مسيرة (بدون طيار) مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية".

وفي بيان آخر صدر لاحقا، أعلن التحالف العربي "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقها الحوثيون من صنعاء في اتجاه المملكة".

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فيما لم يعلق الحوثيون على إعلان التحالف العربي، حتى الساعة 6:30 ت.غ.

يأتي ذلك غداة إعلان رئيس هيئة الاستخبارات بجماعة الحوثي، عبدالله الحاكم، عن امتلاك جماعته "بنك (مخزون) أهداف حيوية في السعودية والامارات وتل أبيب"، وفق الموقع الرسمي للجماعة.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وخلفت الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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