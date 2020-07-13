شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات «ساما»: انخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 14% خلال الـ5 أشهر الماضية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” عن انخفاض إنفاق المستهلكين في المملكة خلال الـ5 أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهي الفترة التي انتشر خلالها فيروس كورونا المستجد عالميًا.
ووفقًا لـ”الوطن”، فقد شهد إجمالي إنفاق المواطنين تراجعاً بنحو 14.6% بقيمة 54.23 مليار، ليبلغ مجموع الإنفاق الشهري منذ مطلع العام حتى نهاية شهر مايو نحو 380.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 434.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات مجموع الإنفاق الشهري منذ مطلع العام حتى نهاية شهر مايو الذي بلغ نحو 380.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 434.39 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
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