بيان من الجيش العراقي بشأن "استخدام الذخيرة الحية" ضد المتظاهرين

ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، بيانا نفى فيه استخدام الذخيرة الحية ضدهم.

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وأوضح رسول: "القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وأن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون".

وأضاف: "لقد قامت قواتنا الأمنية، يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى".

وأشار رسول إلى أنه "للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم".

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وتظاهر مواطنون في العاصمة العراقية بغداد، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، أمام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير نشرته صحيفة سعودية شهيرة.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، فإن "العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط السعودية والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني".

وأضاف الموقع أن "القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى وقوع إصابات بين صفوفهم".