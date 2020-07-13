شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: نعيش أطول موجة حارة خلال العام الجاري.. ويتوقع استمرارها حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، إن موجة الحر التي تعيشها مناطق المملكة هي الأطول هذا العام 1441هـ.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الموجة الحارة، التي بدأت منذ أسبوع، من المتوقع أن تستمر لأسبوع أخر، وربما أكثر حسب ما ترسمه نماذج الطقس- إلا أن يصرفها الله-.

كما توقع أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق اليوم الإثنين، وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عسير، وأجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي.