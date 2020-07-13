شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الثقة في النصف الثاني.. وبدء التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير أبو شمالة

مر اقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي بصفة عامة بأزمة صعبة نتيجة تبعات جائحة «كوفيد - 19»وتدابير الإغلاق الكامل للأنشطة الاقتصادية في الأشهر الأربعة الماضية، أي في نهاية الربع الأول وكامل الربع الثاني، وعانت أغلبية القطاعات الاقتصادية انعكاسات الأزمة في الفترة الماضية، لكن ومع عودة النشاط الاقتصادي وعودة الناس إلى أعمالهم نلمس تحسناً في مستويات الثقة، ويعكس استبيان صحيفة ”الخليج 365” نصف السنوي تحسناً في مستويات الثقة لدى مؤسسات مالية وبيوت خبرة عالمية ومحلية جمعه الاستبيان في الأداء الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الجاري، حيث قال 90% من المشاركين في الاستبيان إنهم يتوقعون تعافي اقتصاد الدولة في النصف الثاني وإن رجحوا أن يكون معدل التعافي محدوداً في الأشهر المتبقية من العام الجاري، مع مخاوف الوباء التي ما زالت تخيم على أفق الاقتصاد العالمي وستبقى كذلك حتى اكتشاف علاج ناجع أو توفر اللقاح للفيروس على مستوى عالمي. وقال 10% من المشاركين في الاستبيان إنهم يتوقعون استمرار التباطؤ في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال 60% من المشاركين إن اقتصاد الإمارات قادر على تحقيق التعافي بشكل جزئي قبل نهاية العام الجاري، وقال 20% إن الاقتصاد يمكنه تجاوز تبعات الأزمة بشكل كامل ليعاود النمو بنفس إيقاعه السابق قبل نهاية العام الجاري، واستبعدت شريحة 20% المتبقية إمكانية التعافي الكامل قبل نهاية العام مع المخاوف من موجة ثانية من الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات عالمياً.

وأجمع المشاركون في الاستبيان وعددهم 10 مؤسسات على تفاؤلهم حيال التعافي الاقتصادي لإمارة دبي، حيث أكد 20% أنهم يتوقعون أن تسجل الإمارة مستويات تعاف جيدة مع عودة الأنشطة الاقتصادية في الأشهر المقبلة، وتوقع 80% من المشاركين أن تسجل الإمارة تعافياً محدوداً نسبياً في النصف الثاني من العام الجاري. وكذلك كان هناك إجماع بين المشاركين في الاستبيان على تعافي اقتصاد أبوظبي في النصف الثاني 2020، وقال 10% من المشاركين إنهم يتوقعون تعافياً جيداً مع عودة نمو الأنشطة الاقتصادية بعد أن توقفت بشكل شبه كامل في الفترة الماضية، وقال 90% من المشاركين إنهم يتوقعون تعافي اقتصاد أبوظبي بشكل محدود نسبياً في ظل استمرار مخاوف كورونا.

قدمت الإمارات دعماً كبيراً للقطاعات الاقتصادية منذ بداية الأزمة، وكان مصرف الإمارات المركزي سباقاً في طرح الدعم للبنوك وللعملاء المتضررين من الجائحة حتى قبل ارتفاع أعداد الإصابات وقبل إغلاق الأنشطة الاقتصادية كتدبير احترازي لمنع انتشار الفيروس. لكن السؤال الآن إن كان ما تم تقديمه من دعم كافياً خاصة مع احتدام تبعات الأزمة والمخاوف من أن يكون ما ظهر إلى اليوم من مشاكل خصوصاً على مستوى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة لا يتعدى أن يكون رأس جبل الجليد، مع تأجيل دعم البنوك المتمثل في إرجاء التزامات دين لفترة تصل إلى 6 أشهر، ليبدأ حجم الأزمة الحقيقي في الظهور بعد ذلك. وقال 70% من المشاركين في الاستبيان إنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم في المرحلة المقبلة لينجح اقتصاد الدولة بكافة قطاعاته في تجاوز تبعات الأزمة وتركها خلفه ليعاود النمو بقوة من جديد، وقال 30% إن الدعم ليس بالكافي لتجاوز تبعات الأزمة.



تعاون البنوك



قالت 70% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إن البنوك العاملة في الدولة أبدت تعاوناً كافياً إلى حد ما لدعم العملاء من الأفراد والشركات ومساعدتهم على تحمل تبعات الجائحة، في الوقت الذي قال فيه 20% من المشاركين إن البنوك لم تكن متعاونة بما فيه الكفاية، وقال 10% إن تعاونها كان كافياً. وكانت البنوك قد استفادت من خطة دعم قدمها مصرف الإمارات المركزي وفر من خلالها سيولة بفائدة صفرية بقيمة 50 مليار درهم لمساعدة البنوك على دعم العملاء المتضررين من الجائحة سواء الشركات أوالأفراد، كما حرر المركزي سيولة مصرفية بقيمة تفوق 200 مليار درهم يتسنى للبنوك استخدامها اذا دعت الحاجة لمساعدة العملاء على تجاوز تبعات الأزمة.



الأسرع في التعافي



قال 35% من المشاركين إن قطاع الضيافة كان الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة مع إغلاق الأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس، واعتبر 30% أن قطاع الطيران كان هو الأكثر تضرراً مع توقف حركة السفر والطيران لعدة أشهر، وقال 28% إن قطاع التجزئة أكبر المتضررين من الأزمة، في حين رأى 20% إن قطاع العقارات كان من القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة.

واتفق 34% من المشاركين على أن قطاع الصناعة سيكون بين الأسرع في التعافي على مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة. وقال 25% من المشاركين إن قطاع التجزئة سيكون بين القطاعات الأسرع في التعافي، وحظي قطاع الخدمات المالية بنسبة تصويت موازية 25%، وقال 8% من المشاركين إن قطاع الضيافة سيتعافى سريعاً وكذلك قال 8% إنهم يتوقعون التعافي السريع لقطاع السفر والطيران الذي تضرر بشدة جراء الأزمة.



أبرز التحديات



اعتبر 35% من المشاركين في استبيان ”الخليج 365” نصف السنوي أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة أمام مسار التعافي الاقتصادي يتمثل في المخاوف من موجة ثانية من الفيروس، وقال 30% إن عودة ثقة المستهلك ستكون التحدي الأكبر الذي يمكن أن يواجه الاقتصاد في الفترة المقبلة، ورأى 20% أن تباطؤ التجارة العالمية هو التحدي الأكبر، وصوت 5% لصالح التحديات المتبقية ضمن الاستبيان والمتمثلة في شح السيولة وتردد البنوك في الإقراض واستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.



شهية المستثمر



تتأثر شهية المستثمر بطبيعة الحال بالعوامل المحيطة، وكما يقال فإن رأس المال جبان، إذ يؤثر السلامة في أوقات الأزمات، ويميل صاحبه لانتظار انقشاع الغمة حتى تتبدى الرؤية أكثر وضوحاً، لكن الأزمات في الوقت نفسه تطرح الفرص الواعدة مع انخفاض أسعار الأصول الأمر الذي قد يغري الرساميل لتتجاوز حذرها وتقبل على الفرصة السانحة. وقال 70% من المشاركين في الاستبيان إنهم يتوقعون عودة شهية المستثمر في النصف الثاني من العام الجاري لكن مع استثمارات انتقائية للاستفادة من الفرص التي خلقتها الأزمة، واستبعد 20% عودة الشهية للاستثمار في النصف الثاني مع استمرار المخاوف حيال موجة ثانية من الفيروس وتأثيراتها في قيم الأصول، وقال 10% من المشاركين إنهم يتوقعون عودة شهية المستثمر بشكل إيجابي في الأشهر المتبقية من العام الجاري، مع وجود العديد من الفرص الجذابة التي تشجع على الاستثمار.



مكانة الأسهم



ورأى 47% من المشاركين أن الأسهم تأتي على رأس خيارات المستثمرين بين الأدوات الاستثمارية المختلفة في النصف الثاني من العام الجاري، مع وصول العديد من الأسهم إلى قيم مغرية بالشراء وقال 27% إن أدوات الدخل الثابت في الأكثر جاذبية، ومن المعروف أن أدوات الدخل الثابت تبقى أقل الاستثمارات مخاطرة بشكل عام، وقد كان لها دوماً نصيب الأسد ضمن الاستبيانات السابقة التي أجرتها الصحيفة على مدى الأعوام الماضية. وقال 20% من المشاركين في الاستبيان إن الاستثمار في الملكية الخاصة سيأتي على رأس خيارات المستثمرين بين الأدوات الاستثمارية في النصف الثاني من العام الجاري.

أما على مستوى القطاعات فكان النصيب الأكبر للقطاعات الدفاعية من تعليم ورعاية صحية وتكنولوجيا ومواد غذائية بحصة 31%، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني بين القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في النصف الثاني من العام الجاري بحصة 25%، وتلاهما قطاع الخدمات بحصة 20%، ثم الصناعة بحصة 12%، ثم التجزئة والطاقة بنسبة 6% لكل منهما.



النفط



توقع 40% من المشاركين تعافياً محدوداً في أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري، ورجح 40% أيضاً استقرارها عند مستوياتها الحالية المنخفضة، وقال 20% إنهم يتوقعون أن تسجل أسعار النفط العالمية مستويات تعاف جيدة مع عودة الطلب في ظل انتعاش حركة الاقتصاد العالمي بعد إغلاق شبه كامل استمر على مدى الأشهر الماضية.

وتوقع 60% من المشاركين استقرار أسعار المستهلك في الإمارات عند مستوياتها الحالية على مدى النصف الثاني من العام الحالي، في حين توقع 40% المزيد من الانكماش خلال الفترة.



سيولة مقبولة

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قال 60% من المشاركين في استبيان ”الخليج 365” إن مستويات السيولة كانت مقبولة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 30% وجدوا أنها كانت جيدة، و10% قالوا إن السيولة كانت شحيحة. وتوقع 50% أن تكون مستويات السيولة جيدة في النصف الثاني، في حين رجح 40% أن تكون مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي مقبولة، وقال 10% إنهم يتوقعون أن تكون مستويات السيولة ضعيفة في الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وقال 50% إن مستويات نمو الائتمان كانت ضعيفة في النصف الأول من العام الجاري مقابل 40% قالوا إنها كانت مقبولة و10% لفتوا إلى أنها غطت بالكاد الطلب الأساسي. وبالنسبة للنصف الثاني توقع 60% نمواً ضعيفاً في الائتمان، مقابل 40% رجحوا نمواً مقبولاً للائتمان و10% قالوا إن النمو على الائتمان سيسجل مستويات جيدة في النصف الثاني 2020.



العمل عن بعد



قال 60% من المشاركين في الاستبيان إن تجربة العمل عن بعد لم تؤثر في أعمالهم مع مستويات أداء طبيعية في الفترة الماضية، مقابل 40% رأوا أن مستويات الإنتاجية زادت خلال أشهر العمل عن بعد. وقال 78% من المشاركين إننا من الممكن أن نرى تحولاً كبيراً من الشركات للعمل بشكل دائم عن بعد في المرحلة المقبلة لما يحققه من وفر في الوقت والجهد والتكاليف خاصة على مستوى عقد الاجتماعات والمؤتمرات للمؤسسات التي لديها عدد كبير من الأفرع في إمارات الدولة. وقال 22% إن الاستفادة بالنسبة لهم كانت محدودة وبالتالي فمن غير المتوقع أن نرى تحولاً كبيراً وانتقال شركات عدة لآليات العمل عن بعد.



عقارات دبي



قال 50% من المشاركين إنهم يتوقعون نمواً مقبولاً في مستويات الطلب على عقارات دبي في النصف الثاني من العام الجاري، في حين قال النصف الآخر من المشاركين إن مستويات النمو في الطلب على عقارات الإمارة ستكون ضعيفة خلال الفترة. واعتبر 80% من المشاركين أسعار عقارات دبي جاذبة للشراء، حيث قال 70% إن الأسعار جاذبة، ورأى 10% الأسعار جاذبة جداً، في حين قال 20% من المشاركين إن أسعار عقارات دبي غير جاذبة في الوقت الحاضر.



كريم الصلح:الأسوأ أصبح خلفنا



قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: إنه من المتوقع أن يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط وجهود احتواء تداعيات فيروس «كورونا» بشكل كبير هذا العام في القطاع غير النفطي في الإمارات، والذي كان يواجه تحديات تتمثل في أعباء الديون وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وأضاف : «نمر بفترة من عدم وضوح الرؤيا بالنسبة للنمو في عام 2020 بسبب الجائحة، وانخفاض أسعار النفط. فقيود السفر تؤثر في قطاع السياحة، وقد أدى التباعد الاجتماعي إلى الانخفاض بنسبة الاستهلاك، وهو كذلك سيؤثر في قطاعات عديدة مثل السفر والسياحة».

ولفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 بلغ نحو 1.7 %، لكن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.6 % في عام 2020، يليه نمو بنسبة 1.9 % في عام 2021 و2.5 % في عام 2022، وفقاً لتوقعات مؤسسات مالية. وأشار إلى أهمية الدعم الذي قدمته الحكومة، حيث ضخت حكومة الإمارات ما مجموعه 256 مليار درهم لدعم القطاع الخاص.

وقال الصلح: «بشكل عام، نعتقد أن الأسوأ قد مَرَّ، وأصبح خلفنا ومرحلة التعافي أصبحت قريبة». ولفت إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي استطاعت أن تحوّل الوضع الذي فرضته جائحة «كورونا» إلى فرص اقتصادية واستفادت من سرعة تحويل نماذج أعمالها لتتماشى مع الأوضاع الجديدة وحاجة الناس إلى التعامل مع الوضع الجديد.

وقال: إن الجائحة والتباعد الاجتماعي سرعت وتيرة نمو قطاعات واعدة مثل التسوّق الإلكتروني، وهو ما أنعش التجارة الإلكترونية وكذلك التعليم الإلكتروني، أو ما يسمى بتكنولوجيا التعليم أو «الإيد تك» وكذلك «الهيلث تك» أو الخدمات الصحية الإلكترونية، وطبعاً «الفنتك» أو الخدمات المالية الإلكترونية.



شريف الحداد: الانتعاش يعتمد على العلاج



توقع شريف الحداد رئيس إدارة استثمار الأسهم لدى مجموعة «المال كابيتال»، أن يسهم تخفيف التدابير الاحترازية مع اتساع نطاق فحوصات «كوفيد- 19» والمزيد من احتواء أعداد الإصابات في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى بعض القطاعات الأكثر تضرراً؛ كقطاعي التجزئة والعقارات. ويعتمد التعافي الكلي على وجود حل للأزمة من خلال اكتشاف العلاج أو اللقاح اللازم؛ لاحتواء الفيروس.ورجح أن يتعافى اقتصاد دبي تدريجياً من تبعات الجائحة مع ارتفاع إنفاق المستهلك. وقال: إن القطاعات التي تعتمد على إنفاق السياح؛ ستكون الأبطأ في التعافي.وقال: إن أبوظبي كانت أكثر حذراً في رفع التدابير الاحترازية، وتوقع أن تبدأ في تحقيق التعافي ، خاصة وانها أقل اعتماداً على نمو أنشطة السياحة ، وأضاف: إن استقرار أسعار النفط سيكون محركاً أساسياً لنمو التعافي الذي سيكون تدريجياً.



جاربيس إيراديان: مزيد من الدعم



توقع جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي أن يسجل اقتصاد الإمارات تعافياً تدريجياً في النصف الثاني من العام الجاري، لكنه استبعد تحقيق التعافي الكامل، وتعويض خسائر الأزمة قبل نهاية العام الجاري بشكل كامل مع استمرار المخاوف العالمية من تأثيرات الفيروس.

وقال: ربما يتطلب الأمر المزيد من الدعم الحكومي في المرحلة المقبلة، وخاصة للقطاعات الأكثر تضرراً من تبعات الجائحة لمساعدتها على تجاوز ما خلفت الأزمة من آثار، ولمعاودة النمو من جديد في الفترة المقبلة. واتفق على أن القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة لا تختلف في الإمارات عنها في بقية دول المنطقة أو العالم بشكل عام، فالضيافة والطيران، وكذلك التجزئة كانت الأكثر تضرراً محلياً وعالمياً من تبعات الإغلاق الكامل للاقتصادات. ولفت إلى أن قطاع العقارات تضرر مع تراجع الطلب في ظل حالة عدم الثقة.



طارق قاقيش: مصدات الإمارات المالية تعزز الثقة



قال طارق قاقيش مؤسس شركة «سولت» الاستثمارية ورئيسها التنفيذي، إن النصف الأول من العام الجاري مثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المحلي وللقطاعات المختلفة، مع تأثيرات الجائحة وما فرضته من إغلاق شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في الدولة، كما هو الحال بالنسبة لأغلبية اقتصادات العالم. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط شكل تحدياً إضافياً للاقتصاد المحلي خلال الأشهر الماضية، ما أثر في النمو الاقتصادي للدولة في النصف الأول من العام الجاري، لكنه لفت إلى وجود العديد من العوامل الإيجابية بما فيها المصدات المالية الضخمة للدولة، ومنها الأصول الخارجية الكبيرة لصناديقها السيادية، إضافة إلى انخفاض الديون إلى الناتج المحلي إلى أدنى المستويات عالمياً، وتنوعها الاقتصادي وجهودها المتنامية على مستوى تنويع قاعدة النمو الاقتصادي.

وقال: «إننا على ثقة بأن الإمارات ستكون من أكثر الدول التي ستتمكن من الرجوع إلى مستويات النمو السابقة قبل الأزمة».

ولفت إلى أن أداء النصف الثاني من العام الجاري سيرتبط بوجود موجة ثانية من الفيروس من عدمه.

وعلى مستوى أسواق الأسهم المحلية، قال إن التركيز ما زال محدودأً على عدد قليل من الشركات، لافتاً إلى أهمية تنويع الشركات المدرجة لتعكس الواقع الاقتصادي، من خلال مزيد من عمليات الإدراج الجديدة الحيوية التي تجتذب التداولات وتعزز عمق السوق.



محمد علي ياسين: أسواق المال تحتاج لعودة الثقة



توقع محمد علي ياسين رئيس الاستراتيجيات لدى مجموعة «الظبي كابيتال»، أن يسجل اقتصاد الإمارات في النصف الثاني مستوى تعافٍ محدوداً نسبياً، قائلاً إن عملية فتح الاقتصاد بدأت مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، وبالتالي سنبدأ نرى التبعات الحقيقية لإغلاق الاقتصاد في الشهرين الماضيين. ورجح أن تكون لفتح الأنشطة تأثيرات إيجابية في المرحلة المقبلة على نفسية المتعاملين والمستهلكين، ومن ثم المستثمرين، مع العودة لفتح مراكز التسوق وعودة الحركة على مستوى محال التجزئة.

وعلى مستوى الأسواق المالية، قال ياسين، إنه مازالت أمامها تحديات ستواجهها، وتحدث عن قطاع البنوك قائلاً إنه حظي بدعم جيد من مصرف الإمارات المركزي في المرحلة الماضية لمواجهة تبعات الجائحة. واستبعد أن تكون هناك مشكلة في توفر السيولة لدى القطاع في المرحلة المقبلة، وإنْ أبدى بعض التخوف حيال قدرة بعض البنوك على تسجيل أرباح هذا العام، توازي ما حققته في العام الماضي.

وحول أداء أسواق الأسهم قال ياسين، إن المستثمرين استمروا في توجههم لشراء الأسهم لكن بصورة انتقائية. وقال إن أدوات الدخل الثابت تعتبر من الأدوات الجيدة؛ كونها تعطي عائداً أفضل بكثير من العائد على الودائع التي انخفضت إلى مستوى أقل من 1%، ورجح أن تستمر أدوات الدخل الثابت في استقطاب اهتمام المستثمرين لكن بصورة انتقائية.

وأكد أنه لعودة النشاط إلى أسواق الإمارات، نحتاج إلى تحسن مشاعر المستثمرين وعودة الثقة في الأداء. ورجح تركيز المستثمر في المرحلة المقبلة، على القطاعات الدفاعية الاستراتيجية مثل الصناعة والمواد الغذائية والرعاية الصحية وربما الاتصالات.