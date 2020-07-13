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محافظ المندق يتعافى من كورونا بعد 18 يوماً داخل المستشفى

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تماثل محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفائز، للشفاء من فيروس كورونا، وغادر مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد.

وكان “الفائز” قد أُدخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الحالي وبقي فيها 4 أيام قبل إحالته لجناح التنويم بالبرج الطبي.

وثمن الفائز للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، دوره الكبير في متابعته وسؤاله واهتمامه منذ اليوم الأول لدخوله للمستشفى وحتى اليوم الجميع خصوصاً في مثل هذه المواقف المؤلمة.

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