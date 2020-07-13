شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. العثور على «جثة متحللة» بمنطقة نائية في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عثرت الجهات المختصة، أمس الأحد، على مقيم من الجنسية الباكستانية متوفى في إحدى الطرقات البعيدة عن قرية مشلحة بمحافظة صبيا بجازان.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث حيث إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحكم الاختصاص.

وكان العامل قد تغيب منذ يوم الجمعة، وعُثر عليه متوفى في موقع يبعد عن صهريج مياه كان يقوده بمسافة، وظهرت عليه آثار التحلل وبه نزيف دماء، بإحدى الطرقات النائية بقرية مشلحة في صبيا.