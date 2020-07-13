«المرور»:يحذر قائدي المركبات من «المراوغة».. 6 آلاف ريال غرامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرا لقائدي المركبات من خطورة المراوغة بسرعة بين السيارات على الطرق العامة، وناشدت الجميع الالتزام بتنظيمات السير المعلنة والمعروفة للجميع. Advertisements وقال “المرور السعودي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية”. يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

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