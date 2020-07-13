يومان.. و«أمل» العرب يحلِّق إلى المريخ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق مسبار الأمل مع بداية الساعات الأولى من بعد غد الأربعاء في تمام الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان حاملاً معه حلم العرب إلى المريخ.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات بقيادتها وشعبها، بإرثها وتاريخها، نجحت في تحويل المستحيل واقعاً ملموساً ومصدر فخر للعرب جميعاً، وغرد عبر «تويتر» أمس: «يوم تاريخي يقترب مع رحلة مسبار الأمل إلى المريخ.. نقف على بعد خطوات من تحقيق حلم زايد فمبارك لنا جميعاً هذا الإنجاز».

على صعيد متصل، أكد علماء الفلك أنهم ينظرون إلى مهمة المسبار كفرصة استثنائية في مجال استكشاف كوكب المريخ، مشيرين إلى أن المهمة الأبرز له تتمثل في الحصول على أول صورة كاملة وشاملة للكوكب الأحمر وطبقات الغلاف الجوي، فيما أكد خبراء فضاء وفلك أردنيون ل«الخليج» أهمية إطلاق المسبار كمنجز عربي من شأنه تغيير مسار علم الفضاء على المستوى العالمي ليس لدوره في اكتشاف خفايا كوكب المريخ فحسب ولكن لما ستعكسه النتائج على الأبحاث العلمية الدقيقة.

وثمن خبراء علوم فضاء مصريون التجربة الإماراتية لاستكشاف الفضاء، مشيرين إلى أنها تعد «نقلة نوعية كبيرة» من شأنها أن تدفع بعلوم الفضاء في الوطن العربي إلى آفاق أرحب، مؤكدين أن المشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ، يضع المنطقة العربية برمتها في موقع علمي متقدم.

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