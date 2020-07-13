بغداد: السيطرة على المنافذ تقطع الطريق على الفاسدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”- وكالات:

تجمع المئات من المتظاهرين، امس الأحد، على الحدود الجنوبية للعاصمة بغداد، بعدما منعتهم القوات الأمنية من الدخول إليها، فيما استنكر تحالف الفتح، «قمع المتظاهرين»، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية، بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية، وسرعة وضع المعالجات، في وقت وجّه نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، برفع دعوى قضائية ضد نواب سابقين انتحلوا صفة «نائب» في البرلمان بعد خروجهم منه، فيما أكدت وزارة الداخلية، أن القوات الأمنية التي سيطرت على المنافذ الحدودية تستهدف قطع الطريق على الفاسدين.

وبحسب مراسل «روسيا اليوم»، فإن «المئات من السجناء السياسيين (السابقين) قدموا من محافظات الفرات الأوسط، والجنوب، وحاولوا دخول العاصمة، لكن القوات الأمنية منعتهم»، مبيناً أن «المتظاهرين احتجوا على قرار حكومة مصطفى الكاظمي بتقليص رواتبهم».

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، لكن لم تتأكد المعلومات من مصادر رسمية.

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من جهته، قال رئيس «لجنة الشهداء والسجناء السياسيين» في مجلس النواب، عبدالإله النائلي: «نستغرب من الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية، والقانونية، فضلاً عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يجوز تقييده، أو التصدي له».

بدوره، أعرب تحالف «الفتح» في بيان، «عن أسفه لما تعرض له المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم، من أعمال عنف وقمع بالهراوات، والرصاص الحي، من قبل القوات الأمنية، ما أسفر عن ذلك من سفك دماء وسقوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدستور العراقي».

من جهة أخرى، كشفت وثيقة حصلت عليها «روسيا اليوم» توجيه الكعبي برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق عبد القهار السامرائي ل«انتحاله» صفة نائب في البرلمان الحالي. وأظهرت وثيقة أخرى التوجيه نفسه ضد النائب الأسبق، بسمة الساعدي، وضد النائب السابق، نيازي أوغلو، بالتهمة نفسها.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن «الكاظمي وجّه بمحاربة الفساد الإداري». وأوضح، أن «تسلم منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين، من قبل قوات الرد السريع، يهدف لقطع الطريق على الفاسدين ممن يحاولون التأثير في الإدارات الموجودة في المنافذ».