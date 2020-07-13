خادم الحرمين يعزي سلطان في وفاة أحمد بن سلطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

وقدم خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية، يوم الخميس الماضي، في المملكة المتحدة، داعياً العلي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن خالص تقديره وشكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاعره الأخوية الصادقة في المواساة بفقدان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، داعياً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وعلى المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والتقدم والازدهار.



حاكم عجمان



تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس، الأعلى حاكم عجمان، أعرب فيه عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.



حاكم الفجيرة



تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم الفجيرة التعازي إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

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حاكم أم القيوين



تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.



حاكم رأس الخيمة



تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعرب فيه عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.



عمار بن حميد وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك



تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اتصالات هاتفية من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أعربوا فيها عن خالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.