إقبال على خدمات تجديد الهوية والإقامات المنتهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء، عبد الرحمن سعيد



استأنفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أمس الأحد خدماتها للمتعاملين واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة. وشهد اليوم الأول إقبالاً من المواطنين والمقيمين حيث تم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي في مراكز الهيئة وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية.

وخصصت الهيئة اعتباراً من أمس وحتى 10 أغسطس/ آب المقبل، للمتعاملين الراغبين في تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية في شهري مارس / آذار وإبريل / نيسان 2020، فيما تستقبل الهيئة من يوم 11 أغسطس / آب وحتى 9 سبتمبر / أيلول المقبل أصحاب الإقامات والبطاقات المنتهية في شهري مايو / أيار ويونيو/ حزيران، فيما تستقبل يوم 10 سبتمبر أصحاب الإقامات والبطاقات المنتهية في الفترة من 1 يوليو إلى 11 يوليو / تموز، وبعد ذلك يتم فتح المراكز لتستقبل المراجعين بدون تقييد تاريخ محدد.

ومن جانبها استقبلت مكاتب الطباعة في أبوظبي طلبات المتعاملين من المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة الراغبين في تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية بناءً على قرار مجلس الوزراء باستئناف خدمات الهوية والجنسية حيث تم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق شروط السلامة الصحية والوقائية.

على صعيد متصل، استقبلت مراكز تسهيل لإنجاز المعاملات ومكاتب الطباعة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي، المتعاملين أمس الأحد.

ورصدت ”الخليج 365” خلال جولة قامت بها على عدد من مراكز تسهيل ومكاتب الطباعة في أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين بنسبة زيادة بلغت أكثر من 50%.