7 ملايين حالة شفاء في العالم.. واللقاح مطلع العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس أمس الأحد، حملة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح المدارس في الخريف، لكن دون تقديم أي خطة لتنفيذ هذا الأمر بشكل آمن. وقالت ديفوس لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية «نعلم أن الأطفال يصابون بالفيروس بمعدل أقل بكثير من أي فئة أخرى من السكان. ليس هناك في البيانات ما يرجح أن عودة الأطفال للمدرسة خطر عليهم».

كما هونت ديفوس من خطر نقل الأطفال للفيروس إلى آبائهم وأجدادهم بالمنزل أو من يقومون بأعمال الخدمة المنزلية.

وقوبلت تصريحات وزيرة التعليم بانتقاد فوري من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي قالت إن نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح المدارس خطير.

الإسبان يرفعون شعار «السلامة أولاً» في أول اقتراع بعد الجائحة

في مظهر لافت للأنظار، ارتدى الرئيس دونالد ترامب كمامة زرقاء يزينها ختم رئاسي ذهبي، خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن، حيث التقى بجنود مصابين وموظفي الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي، وذلك رغم تجنبه في السابق وضع الكمامة علناً حتى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا. وتمثل زيارة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب وهو يضع كمامة منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

Advertisements

وكان ترامب رفض من قبل ارتداء الكمامة أو دعوة الأمريكيين لارتدائها قائلاً إنها حرية شخصية، وذلك رغم قوله إنه سيرتديها إذا وقف في حشد أو تعذر عليه الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل زيارته للمنشأة الطبية «أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى خاصة في هذا الموقع بالتحديد حيث تتحدث مع كثير من الجنود وأناس في بعض الحالات قد خرجوا للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه سيكون شيئا عظيما أن ترتدي كمامة».

جاء ذلك في وقت تجاوز عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 7 ملايين حالة شفاء، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقام رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بزيارة سريعة إلى جويانا، لإظهار «التعبئة الكاملة للدولة» في هذه المنطقة الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية التي تواجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي أول رحلة له إلى مناطق ما وراء البحار منذ تعيينه في منصبه، ركز كاستيكس على الجانب الصحي في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة في خضم التفشي المتصاعد لوباء كوفيد-19.

جاء ذلك فيما، طالب 14 طبيباً فرنسياً معروفا «بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة» في فرنسا لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في الإصابات مع التراخي في احترام إجراءات الوقاية. وفي وقت أظهرت فيه دراسات أجرتها هيئة الصحة العامة في فرنسا تراجعاً في احترام الإجراءات الوقائية منذ أسابيع قليلة، حذر هؤلاء الأطباء من أن «إغراءات العودة إلى الحياة الطبيعية كبيرة ومفهومة لكن الفيروس في المقابل لا ينسانا».

وفي إسبانيا استخدم الناخبون بإقليمي جاليسيا والباسك الكمامات ومعقمات الأيدي قبل دخول مراكز الاقتراع، ورفعوا شعار «السلامة أولاً»، في أول انتخابات محلية منذ ظهور الجائحة. وقالت السلطات إن أكثر من 460 شخصاً في مختلف أنحاء الإقليمين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. وتم أيضاً منع الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الفحوص من المشاركة في الاقتراع.(وكالات)