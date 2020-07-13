ليس مجرد تغيير وزاري

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عبدالله السويجي

العمل الحكومي المؤسساتي الإماراتي يسير وفق فلسفة «مواكبة المستجدات»، بمعنى الندّية في التحديات، للانتقال إلى الأحدث والأكثر رسوخاً

التغيير سنة الحياة، ونغمة إيقاع الكون، يشمل المخلوقات والكائنات جميعها، البشرية والحيوانية والنباتية، ويشمل حركة الكواكب والنجوم، كلٌّ وفق موقعه ودوره في المنظومة التي يعيش فيها ويدور حولها، وكل حركة جديدة تحمل تموضعاً جديداً ورائحة جديدة ودوراً جديداً وشكلاً جديداً. كل عناصر الطبيعة تتجدّد وتتحرك، ومستوى حركتها يتعلق بدورها في محيطها وأثرها المادي والمعنوي. هذا الحديث يشمل الكائنات العادية التي يمكن وصفها بالجموع التي تتحرك بفعل إرادة أخرى، خفية أو مباشرة، وهكذا تتغير الكائنات والعناصر الكونية من دون أن نلاحظها بدقة، وعدم ملاحظتها لا يعني أنها لم تتغير.

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إذا كان هذا حال العناصر التي تسير وفق نظام محسوب في التغيير، فما بالك بالقيادات المسؤولة عن هذه العناصر بعد قدرة الله وتسييره، هنالك قائد لكل تغيير، الإنسان لا يتغيّر من دون مؤثرات أو محفزات، والنبتة لا تتغير وحدها إنما بفعل الإنسان الذي يوفر لها السماد والماء والأجواء المثالية، وهكذا، وبفعل القيادات الاستثنائية، نجد أدواراً جديدة للإنسان.

قد يبدو الحديث شاعرياً أو فلسفياً أو تنظيرياً أو مجرّداً، لكنه في الواقع حديث مباشر جداً يتصل بحياتنا ويلتصق بأدوارنا. صحيح أن هناك تغييراً تجريه الطبيعة بين فترة وأخرى، لكن الإنسان أيضاً يجري تغييراً جوهرياً لذاته وللطبيعة أيضاً، ومن دون هذا التغيير، سيبقى الموظف يقوم بعمله بالطريقة ذاتها طول عمره، وسيبقى المهندس يبني بيوتاً متشابهة طوال حياته، وكذلك الطبيب والمدرس والمزارع والصانع، وسيبقى الوزير يدور في حلقة مفرغة طول مدة عمله، وكذلك القائد والجندي والعامل. الهدف من التغيير هو ابتكار أساليب جديدة لتطوير الحياة وليس لمجرد تغييرها، وهذه الأساليب عرضة للتغيير بعد استنفاذ الغرض منها.

نحن لا نهبط للواقع حين ننقل كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين تحدث عن أهداف التغيير الوزاري، فقال سموه: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن». بل إننا نعانق المستقبل في عبارات مثل: حكومة أسرع، أكثر مواكبة، أفضل في اقتناص الفرص، المرحلة الجديدة، ولا بد من الوقوف عند مفردات مثل (أفضل، أسرع، أكثر مواكبة، أكثر مرونة، الجديدة)، هذا الوقوف يعيد السياق إلى مصطلح التغيير الذي يجب أن يكون بنوعية أفضل، وإيقاع أسرع، وجديد، أي ننتقل إلى كلمتين طالما أولاهما سموه اهتماماً ووضعهما في أولوية قصوى في سلم العمل التطويري وهما: الابتكار والإبداع، وكلاهما لغوياً يفضيان إلى فضاءات التجدّد والتمدّد والتعدّد، وإلى فروع لمسارات التميز والجودة.

فهل دخلنا إلى التجريد مرة أخرى؟ الإجابة بسيطة جداً؛ لأن الإمارات تجاوزت التجريد والتنظير إلى الترجمة والأفعال، ولا أريد استخدام مفردة «الإنجاز»؛ لأنها تعني انتهاء الشكل والمضمون في حالة معينة من الثبات، وإنما يمكن استخدام تسريع الإنجاز وتطويره وتجديده وإعادة تقديمه في قوالب قابلة للتشكل من جديد، وهكذا نصل إلى استدامة التغيير بهدف التطوير والتحسين، وصولاً إلى شرفة الإبداع والابتكار، التي تطل على مزيد من الخلق لتأسيس مستقبل أجمل.

لا بأس من القول بأن العمل الحكومي المؤسساتي الإماراتي يسير وفق فلسفة «مواكبة المستجدات»، بمعنى الندّية في التحديات، للانتقال إلى الأحدث والأكثر رسوخاً وليس ثباتاً، وهذه الفلسفة أراها قد انتقلت لتتحول إلى منهج للعمل الوطني الذي يؤمن به الكادر البشري ويطبقه مع هامش من الإبداع والابتكار، وهذا الإيمان هو مرتبة عليا من الإنجاز الذي يحقق الاستدامة، وبناء على هذا، نعبّر عن اطمئناننا في ظل العبور الآمن نحو مرحلة جديدة من الولاء والانتماء.

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