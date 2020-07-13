المعارضة في مالي ترفض تنازلات الرئيس وتنادي بتنحيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي أربعة أشخاص مصرعهم خلال احتجاجات ليلية في باماكو، عاصمة مالي، في وقت أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، حل المحكمة الدستورية التي ألغت نتائج الانتخابات التشريعية في 30 دائرة، وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان، لكن المعارضة رفضت تنازلات الرئيس لحل الأزمة السياسية، ونادت بضرورة تنحّيه. فقد أعلن مسؤول في قسم طوارئ مستشفى كبير في العاصمة المالية، باماكو، امس الأحد، أن أربعة مدنيين، بينهم قاصران، لقوا حتفهم في الاضطرابات التي اندلعت أمس الأول السبت. وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس «من بين القتلى الأربعة، قاصران يبلغان من العمر 15 و17 عاماً».

وقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، يوم الجمعة الماضي. وتشهد باماكو صدامات، منذ ليل الجمعة، فيما نصب رجال حواجز في عدد من الأحياء وأحرقوا إطارات، وقاموا بعمليات تخريب استهدفت مواقع عدة، بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية.

وساد التوتر حول مسجد يلقي فيه خطبه محمود ديكو، رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ويعد مصدر وحي للاحتجاجات. وفي أجواء تشجع انتشار الشائعات، يخشى أنصاره أن يتم توقيفه، وتواجهوا مع قوات الأمن. وقالت مصادر قريبة من الإمام إن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من الرجال بجروح خطرة. ونشرت المصادر صورا لهؤلاء الجرحى.

من جهته، أعلن الرئيس كيتا، أمس الأول السبت، حل المحكمة الدستورية «فعلياً»، لمحاولة خفض التوتر في البلاد.

وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن كيتا الذي يطالب المحتجون باستقالته إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحاً أن هذا الإجراء يعني «حل المحكمة فعليا». ويطالب تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية، ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان في نحو ثلاثين دائرة. ولم يسمح توقيف عدد من قادة المعارضة الرئيسيين بتخفيف حدة التوتر في العاصمة. وتدخلت القوات الأمنية بأعداد كبيرة، أمس الأول السبت، خلال اجتماع للمعارضة كان مخصصاً لتدارس الخطوات التالية «تحت شعار العصيان المدني» والقيام بمبادرات من أجل «الذهاب لتحرير زملائنا» الموقوفين، في خفض حدة التوتر، وفق المعارض كاوو عبد الرحمن ديالو.

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ووعد رئيس الوزراء بوبو سيسيه، بتشكيل حكومة انفتاح «سريعاً جداً». وقال خلال زيارة أحد المستشفيات إن «الرئيس، وأنا، نبقى منفتحين للحوار. سريعاً جداً، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة». ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي، وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

من جهة أخرى، رفضت المعارضة في مالي، امس الأحد، التنازلات التي قدمها الرئيس كيتا بهدف حل أزمة سياسية متصاعدة أشعلت احتجاجات مميتة، وقالت المعارضة إنها لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم.

وقال متحدث باسم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي)، إن التحالف يرفض الاقتراح. ويضم التحالف زعماء سياسيين ودينيين، وقادة منظمات أهلية، وينظم الاحتجاجات منذ أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.

وقال المتحدث نوهوم توجو لرويترز «لن نقبل هذا الهراء. نطالب باستقالته بوضوح».

وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضباً عاماً لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية، على حد تعبير المعارضة. واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات. وألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات. (وكالات)