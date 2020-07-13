البولنديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوّت الناخبون في بولندا، أمس الأحد، في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة حادة بين رئيس شعبوي انتهت ولايته، وليبرالي موال لأوروبا يريد إصلاح العلاقات مع المفوضية الأوروبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تعادل الرئيس أندريه دودا المدعوم من حزب العدالة والقانون المحافظ والقومي، ورئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي الذي ينتمي إلى «المنصة المدنية» أكبر حزب معارض وسطي.

وستعلن نتائج الاستطلاعات عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، لكن النتائج الرسمية لن تصدر قبل صباح اليوم الإثنين.

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وستكون نتيجة الدورة الثانية من الاقتراع حاسمة لمستقبل حكومة حزب القانون والعدالة الذي يتهمه خصومه بالتسبب في تراجع الحريات الديمقراطية التي تحققت في البلاد بعد سقوط النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود. وكان يفترض أن تجرى هذه الانتخابات في مايو/ أيار عندما كان دودا يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكنها أرجئت بسبب وباء كوفيد-19. لكن الدعم لدودا تراجع إلى حد كبير لعدد من الأسباب بينها انعكاسات انتشار الوباء الذي أغرق بولندا في أول ركود منذ سقوط النظام الشيوعي.

ويرى خبراء أن الفارق بين المرشحين في نتائج اقتراع الأحد قد يكون ضئيلاً إلى درجة أنه يمكن أن يؤدي إلى طعون في القضاء واحتجاجات.

وكان دودا فاز في الدورة الأولى التي جرت في 28 يونيو/ حزيران ب43,5 في المئة من الأصوات مقابل 30,4 في المئة لخصمه تراسكوفسكي.

وقالت «مجموعة أوراسيا» المكتب الاستشاري للأخطار السياسية إنها تتوقع فوز الرئيس المنتهية ولايته بفارق طفيف جداً.(أ.ف.ب)