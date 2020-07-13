شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد..تسهيلات وإلغاء الغرامات والمتأخرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: ملحم الزبيدي وعدنان نجم

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

لأن اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة، أولت حكومة الإمارات الاقتصاد أهمية كبيرة لإدراكها أن حياة الناس وأوضاعهم المالية تتعلق بالاقتصاد؛ الأمر الذي يتطلب رفد هذا القطاع بكل ما يحتاجه من بيئة حاضنة وتشريعات مناسبة، بهدف تعزيزه والمحافظة على نموه وجذب الاستثمارات، ولأجل ذلك أدخلت الحكومة الأخيرة تعديلات جوهرية على بنية وزارة الاقتصاد بتكليف 3 وزراء بهذا الملف، كوزير للاقتصاد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزير دولة للتجارة الخارجية. وعلى الرغم من ذلك، فإن مطالب المواطنين من هذا القطاع تتمحور حول أهمية أن تضطلع الوزارة الجديدة بدور أكبر من أجل دعم عجلة النمو الاقتصادي، ومواصلة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لأعمالها، ومراعاة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، والعمل على معالجة التأثيرات السلبية التي انعكست عليها لضمان مواصلة أعمالها، موضحين أن الفترة المقبلة تعتبر الأهم من حيث دعم هذه الشركات لمواصلة نشاطاتها. وأفادوا بأنه من المهم تخفيف الأعباء والتكاليف عن أصحاب الأعمال، وتخفيض أو إلغاء الرسوم والغرامات والمتأخرات، إلى جانب دور وزارة الاقتصاد في الإيعاز للبنوك والمصارف بالقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة، عبر توفير السيولة والتمويلات اللازمة للشركات للقيام بدورها، ولكن مع مراعاة أن تكون نسب الفوائد أو المرابحة منخفضة للغاية.وشددوا على أهمية وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني واستئناف الإنتاجية والنمو، عبر التشاور مع أصحاب الأعمال والأخذ بآرائهم بما يخدم هؤلاء. وأوضحوا أهمية منح حوافز تشجيعية للمستثمرين في الدولة، وإطلاق مبادرات لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب الجدد إلى الدولة بما يدعم الأعمال.



تخفيف الأعباء



طالب خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، وزارة الاقتصاد أهمية أن تتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات، وتضع الحلول من أجل خدمة القطاع الخاص في الدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: «يجب وضع خطط للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، والتشاور مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة، بما يخدم المجال الاقتصادي بمختلف قطاعاته، بحيث توجد خطة متكاملة لدعم اقتصادنا الوطني».

وشدد على أهمية الإعلان عن مبادرات تتضمن مزيداً من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للقدوم إلى الدولة، والاستثمار فيها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة والمتضررة، ومعالجة مشاكلها كي تتمكن من النهوض مرة أخرى، وتكون مسهماً في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أهمية دعم أسواق المال، والقطاع العقاري، وفتح باب الاستثمار، والسماح بمزيد من الاندماج بين الشركات.

وتابع: «يجب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».



السيولة النقدية



أفاد رجل الأعمال حسين العباس لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إل جروب»، أن الظروف الاقتصادية والتجارية الراهنة تتطلب من الجهات كافة رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة لتذليل التحديات وتقليل التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار «كوفيد 19»، والعمل صفاً واحداً ضمن فريق متكامل يشمل الهيئات الاتحادية والمحلية.

واقترح التركيز على عدة أمور من المرجح أن تسهم ولو بشكل نسبي في الدفع بعجلة الاقتصاد والتجارة إلى الأمام، ومنها ضخ السيولة النقدية في الأسواق، وسن التشريعات لصون رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارات الصناديق العالمية، ورفدها بتسهيلات جديدة ومرنة، مع تشكيل إدارة عليا لتشجيع وجذب الاستثمارات إلى أسواقنا المحلية التي تتمتع بمختلف المقومات لتأسيس الأعمال.

وأكد الدور المحوري لمصرف الإمارات المركزي والبنوك المحلية في المساهمة في هذه المسؤولية الوطنية، مطالباً كافة أطراف المعادلة المالية والنقدية بالقيام بدورهم على أكمل وجه، وعدم الالتفات إلى الوراء أو التركيز على مصالحهم الشخصية فقط بضخ السيولة ودعم التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.



تراجع السيولة



طالب صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة «بافاريا للعطلات» وزارة الإقتصاد بإيجاد دعم كلي لجميع القطاعات الاقتصادية، حيث إن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير، منها السياحة والخدمات، بينما تأثرت قطاعات أخرى بشكل جزئي؛ لذا يجب أن تنظر وزارة الاقتصاد إلى رسوم الرخص التجارية وتجديدها؛ لأن هذه القطاعات لا تعاني هذه الرسوم، ولكن تعاني انعدام وتراجع السيولة، ولا توجد لديها ملاءات مالية كي تعينها خلال الأزمة».

وأضاف: «يجب على وزارة الاقتصاد دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والأشهر المقبلة ستكون الأسوأ لهذه الشركات، مما يستدعي أن تتعاون وزارة الاقتصاد مع مختلف الشركات لدعمها على مواصلة الاستمرار؛ كونها تشكل 80 أو 90% من إجمالي الشركات في الدولة.

إن تعثر مثل هذه الشركات سيؤثر في النشاطات التي تزاولها، وفي خسارة الأيدي العاملة الماهرة بها، كما أن أصحابها من المواطنين والمستثمرين سيتأثرون للغاية؛ الأمر الذي يتطلب كل الدعم لهم». وتابع: «القطاع السياحي تأثر بشدة بسبب جائحة «كوفيد 19»، ونحتاج إلى دعم ووقوف وزارة الاقتصاد، ولا يقتصر الأمر على رسوم الرخص؛ بل توفير التمويل لصرف الرواتب والمصاريف».



بناء صناعة قوية



قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن عرار القابضة: «تستطيع وزارة الاقتصاد أن تحاور حكومة الإمارات وتعمل على خفض الرسوم التجارية والضرائب خلال السنتين المقبلتين، بسبب التداعيات المترتبة على تفشي الوباء».

وشدد على أهمية منح حوافز تشجيعية وتعزيز ثقة المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى الدولة، خاصة المشاريع الصناعية من أجل تطوير وبناء صناعة قوية يعتمد عليها اقتصادنا.

ولفت إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل تطوير صناعة وطنية حديثة ونظيفة تواكب الثورة الصناعية الرابعة.

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تجديد التراخيص



ناشد سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي ل«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك وزارة الإقتصاد أن تمنح مزيداً من الحوافز للشركات والمؤسسات في الدولة، وتمدد استحقاق أو إلغاء الغرامات، وتمدد تجديد التراخيص التجارية المنتهية حتى نهاية العام، بدلاً من أشهر محدودة».

وأضاف: «من المهم أيضاً دعم مشاريع الشركات التابعة لصندوق خليفة للمشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عبر تسهيلات في تجديد الرخصة أو رسوم مخفضة، وتمديد المدة الزمنية للرخص، بحث يتم تحفيز مختلف الشركات على الاستمرار في العمل».



نصائح وندوات



قال د. علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «وزارة الاقتصاد من الوزارات التي نفخر بجهودها التي قامت بها قبل أزمة تفشي فيروس كورونا وخلالها، بما لديها من كوادر بشرية وخبراء في المجال الاقتصادي، إلى جانب علاقاتهم واتصالاتهم، ونتوقع من القائمين على الوزارة العمل على دعم وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو النمو، من خلال النصائح والندوات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «من المهم إطلاق مزيد من الحزم التحفيزية الداعمة للقطاع الاقتصادي في الدولة، وتوفير أفكار وتوجهات للشركات للتوجه نحوها، لمزيد من الإبداع والابتكار».



جدولة الديون



قال عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «من المهم دعم المشاريع الوطنية والمحلية، خاصة بعد الظروف الحالية. نريد دعماً للمشاريع القائمة كي تتمكن من الاستمرار وتجاوز الخسائر والسلبيات، من خلال منح الجهات الحكومية جزءاً من المشاريع أو تخصيص نسبة من المشتريات منها، مما يضمن استمرارها في العمل».

وأضاف: «من الضروري تقليل الرسوم بشكل عام؛ كونها ما تزال مرتفعة بالنسبة للشركات القائمة، ونحتاج إلى تخفيضها، وإعادة مراجعة القوانين والتشريعات لتكون أكثر مرونة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تسببت به من انعكاسات على الشركات والأنشطة؛ الأمر الذي يدعو إلى العمل على مراجعتها لتكون أكثر مرونة وسهولة».

وأشار إلى أهمية دعم الشركات في ما يتعلق بدعم التمويلات؛ إذ من المهم إلزام البنوك بإعادة جدولة ديون الشركات، وتخفيض نسبة الفوائد، بشكل لا يكبد الشركات أية خسائر أو تكاليف مرتفعة.



التعافي السريع



طالبت ريد حمد الشرياني الظاهري عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بوضع خطة اقتصادية طارئة على المدى القريب، وخطة أخرى على المدى البعيد، لمحاولة دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وسريع جراء تداعيات ما بعد تفشي كورونا، موضحة أن هذه الخطط من شأنها الحفاظ على القطاعات الاقتصادية والتجارية وتشجيعها على معاودة النمو والتعافي السريع، والأخذ في الاعتبار القطاعات الأساسية، ومنها التعليم والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة.

وقالت: «لا بد من تعاون وزارة الاقتصاد مع الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات للتصدي لتأثيرات هذه الأزمة بطريقة آمنة، عبر خطط وأهداف واضحة وسريعة التنفيذ، بحيث تجري فيها دراسة المستجدات والتطورات والتأثيرات في مختلف القطاعات التي واجهت صعوبات خلال الأزمة أكثر من غيرها، ودعم القطاعات التي قاومت وأثبتت قدرتها على التكيف والتعايش مع الأزمة والمخاطر».



تكاليف الاستثمار



بين رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية، أن الحكومة الرشيدة أدت واجبها وقامت بعملها على أكمل وجه في مواجهة تداعيات انتشار كورونا على المنظومة الاقتصادية ونشاط الاعمال، وكان لقراراتها الجريئة الأثر الطيب على أغلبية القطاعات كالمراكز الجارية والمطاعم التي تشهد في الوقت الراهن إقبالاً قوياً وإشغالاً تجاوز معدله مستويات صيف 2019.

وأوضح أن الجهود الحكومية كانت لتحقق نتائجها بشكل أفضل في حال أدى مصرف الإمارات المركزي دوره من خلال فرض تطبيق حزم الدعم الاقتصادي على البنوك.

وحثها على أداء دورها المنوط بها من حيث ضخ السيولة وتطبيق سياسة الفائدة الصفرية على التسهيلات المالية، ودعم القطاعات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن بعض رسوم تأسيس وتشغيل الأعمال تحتاج إلى إعادة النظر من جديد في المرحلة الراهنة.