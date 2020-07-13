شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يطالب بآلية لمنع وصول عائدات النفط للإرهابيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الليبي، مساء أمس الأول السبت، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالباً بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة،فيما أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أنه سيصدر القرار اللازم لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي شهدتها مدن ترهونة وبنغازي ودرنة وغيرها.

وأكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي ، في كلمة مسجلة، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن النفط، مع التزام القيادة العامة للجيش الليبي بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

وأشار إلى «استعداد القيادة العامة التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن الليبي بهذا الصدد، مع حرصها التام على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه.»

وأردف المسماري أن قيادة الجيش الليبي تثمن ثقة الشعب الليبي في قواته المسلحة للتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن مطالبه العادلة للشعب الليبي التي حددوها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية والتي تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول توضع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل المدن والأقاليم بضمانات دولية.

استنكار لانتهاكات في ترهونة

كما تضمنت المطالب وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وان يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.

إضافة إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها، حسب الكلمة المسجلة للمسماري.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي التزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مضيفا: «شركاؤنا الدوليون والإقليميون يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.»

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من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أنه سيصدر القرار اللازم لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي شهدتها مدن ترهونة وبنغازي ودرنة وغيرها، مستنكراً تلك الانتهاكات.

أوروبا تناقش الأزمة اليوم

إلى ذلك، يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مناقشة إستراتيجية حول مستقبل العلاقة مع تركيا في ضوء التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي : إن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، سيطلع الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة إلى أنقرة، وسيحدد الوزراء مواقفهم فيما يتعلق باحتمالات بذل أي مزيد من الجهود ضمن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وفاز رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بفترة رئاسية ثالثة.

أنقرة تنقل 1400 إرهابي لمصراتة

وكشف ضابط في أمن مصراته، أمس، عن قيام تركيا خلال الأيام الماضية، بنقل 1400 متشدد تونسي، إلى مصراتة .

وأعلنت الكتيبة 110 مشاة التابعة للجيش الليبي أمس أن المناطق ما بعد جارف، وادي امراح،لابيرات الحسون، الوشكة، وغربي مطار ال70 جنوب المدينة، وطريق اللود وما جاورهم أصبحت مناطق عسكرية.

(وكالات)