مناقشة توعية الجهات بتنفيذ قرار نظام قوائم الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، اجتماعها برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وأشاد قرقاش بدور الأعضاء والمكتب التنفيذي، في ما تحقق من إنجازات، وأكد أهمية استمرار دعم مهامها، خاصة في الرقابة على الصادرات، وتلبية التزامات الدولة تجاه متطلبات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والجهات الحكومية.

واستعرض طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة، جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً لحجم عمل المكتب التنفيذي لعامي 2019 و2020، فضلاً عما طبّق من ورش وبرامج تدريبية وفعاليات ومشاركات خارجية، لإبراز دور دولة الإمارات في الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.

وناقش الاجتماع خطة توعية الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019، بشأن نظام قوائم الإرهاب، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع الإرهاب ومنع تمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، ومستجدات مشروع تحديث القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومشروع تحديث قائمة السلع الخاضعة للرقابة، وأبرز التطورات في ملف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وملف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW الذي يتطلب التركيز عليه، نظراً لبدء تفعيل عضوية الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة من عام 2020 إلى 2022.

وتطرق اجتماع اللجنة كذلك إلى الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي والموارد المطلوبة لتحقيق المهام والمسؤوليات.

وأكد قرقاش في ختام الاجتماع، أهمية استمرار العمل بروح الفريق. معرباً عن امتنانه للمشاركين لما بذلوه من جهود متضافرة، لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها.

(وام)