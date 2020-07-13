«العالمي للمجتمعات المسلمة» يوصي بمواكبة التعليم الجامعي «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى المشاركون في المؤتمر الافتراضي الذي نظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أمس، تحت عنوان: «التحديات التي تواجه التعليم الإسلامي العالي بعد أزمة كورونا»، بتشكيل لجان ومجموعات عمل لمواكبة التعليم الجامعي عن بُعد، وإصلاح المناهج بما يتناغم ومتطلبات الجائحة، وبما يضمن إيصال التعليم العالي لرسالة التسامح والتعايش، والتي تتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس التعليم العالي عن بُعد «مناهج وخطط دراسية»، لإصلاح المناهج بما يتناغم ومتطلبات الجائحة، وبما يضمن إيصال رسالة التسامح والتعايش وتشكيل لجنة لوضع معايير الجودة للتعليم العالي الجديد، إضافة إلى تشكيل لجنة دراسة للتشريعات القانونية والدستورية المتعلقة بالتعليم العالي عن بُعد.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر - الذي عقد بالشراكة مع رابطة الجامعات الإسلامية، وعدد من الجامعات والكليات الإسلامية والمؤسسات والهيئات ووكالات جودة التعليم المعنية بشأن التعليم العالي - بالعمل على تأسيس أرضية منصة عالمية للتعليم العالي عن بُعد تشترك فيها الجامعات الأعضاء لتبادل التجارب والخبرات في موضوع التعليم عن بُعد، وإنتاج المواد والبرامج في مجال التعليم الافتراضي للخروج ببرامج منتقاة وقوية، تسمح بإعادة النظر في المناهج والبرامج، وتأهيل الأساتذة الجامعيين، والأطر الإدارية وتدريبهم على النظم التعليمية المستحدثة، واعتماد مجموعة تطبيقات للهواتف الذكية، كوسيلة معتمدة للتعليم عن بُعد والعمل على ترقية المناهج بشكل يساعد على تداولها في تلك التطبيقات.

وبحث المؤتمر - الذي حضره أكثر من 300 مشارك ومشاركة، ممثلين عن 50 دولة حول العالم، على برنامج ZOOM ومواقع التواصل الاجتماعي - تحديات أزمة كورونا التي مثَّلت نقطة تحول جديدة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات التعليم في العالم.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - في كلمته الافتتاحية للمؤتمر - أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظروف خاصة وتحديات كبيرة، فالتحدي لا يستهدف منطقةً أو قطاعاً معيناً، بل يستهدف كافة القطاعات الطبية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، لافتاً إلى الحاجة إلى تبادل الخبرات والتجارب وإقامة نقاش مفتوح لمؤسسات التعليم العالي، لمواجهة التحدي وغيره من الأزمات.

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من جهته قال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إن وباء كورونا امتحان جاد على جميع الصعد، والناجح هو النموذج البشري الأكثر علماً ومعرفةً وتحكماً في تكنولوجيا القرن ال21 ولاسيما في العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، تقدم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الطارئ للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد برئاسة تركيا «عن بعد» بتاريخ 9 يوليو 2020م، لمناقشة «التداعيات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19»، بعدد من المقترحات التي طالبت بإعداد وصياغة استراتيجية برلمانية مشتركة تتضمن وضع خطط عمل وسياسات وآليات فعالة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، على أن تغطي هذه الخطط القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر تضرراً من الأزمة، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.

كما طالب وفد الشعبة الذي ضم في عضويته ضرار بالهول الفلاسي، ومحمد عيسى الكشف، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة أن يكون لدى البرلمانات الآسيوية تصور عمل واضح في إجراءات الاتصالات اللازمة مع المؤسسات الدولية والدول الكبرى؛ لضمان وصول اللقاحات المستقبلية لمواجهة كورونا إلى كل الدول؛ وبما يضمن تحقيق الأمن الصحي العالمي، ومجابهة أي سياسات انتقائية في توزيع هذه اللقاحات المستقبلية.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي لقد تم استعراض جهود الدولة في مكافحة انتشار الفيروس، على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تم طرح رؤية قيادة الدولة، لاسيما المتعلقة بقطاع الصحة في هذه الجائحة إلى مختلف شعوب ودول العالم والتي تواجه هذه المعركة التي يقف العالم صفاً واحداً في مواجهتها.