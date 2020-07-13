العنصرية ضد العرب تثير ضجة في «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأخذ العنصرية في «إسرائيل»، ضد المواطنين العرب، أشكالاً عدة، من خلال الأسر والمناهج والمدارس وحتى عبر الوسائط الاجتماعية، فقد تم تداول فيديو عنصري يسيء للأطفال العرب، في وقت يواصل فيه 3 من الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال فيما طالب صائب عريقات سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير المريض كمال أبو وعر.

في الأثناء، رد النواب العرب بغضب على فيديو عنصري لنجم قناة أطفال، في «إسرائيل»، يُظهر أطفالاً عرباً، كما لو كانوا «حيوانات» وانتشر مقطع فيديو لأب يهودي، يجلس في سيارة إلى جانب زوجته، فيما يجلس أطفاله الثلاثة في المقعد الخلفي. وظهر الأب ممسكاً بكعكة خلال رحلة في النقب وهو يسأل أطفاله «من يريد إطعام بدوي؟» مشيراً إلى طفلين عربيين يقفان إلى جانب السيارة. وتبين فيما بعد أن نجم قناة أطفال، يدعى روعي عوز، هو من قام بتصوير الفيديو، وانتشر الفيديو على شبكة «تيك توك»، وأثار ضجة واسعة في «إسرائيل». واعتذر «عوز» عبر حسابه بإنستجرام على تصوير الفيديو، الذي قال إن تاريخه يعود ل 5 سنوات مضت، خلال رحلة عائلية رفقة أطفاله وزوجته، بينما قال رئيس بلدية مدينة رهط في النقب فايز أبو اصهيبان‏، إن اعتذار «عوز» غير مقبول، مضيفا «لقد تعامل مع أطفال بلا حول ولا قوة كما لو كانوا قروداً».

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وقالت النائب العربية بالكنيست هبة يزبك، في تغريدة على تويتر «العنصرية تقتل»، معتبرة أن الفيديو هو نتاج «السياسات العنصرية والقمعية السائدة في «إسرائيل»، من المؤسف أنه تم تربية أجيال كاملة على الكراهية والتعالي، والآن يعلمون أولادهم التصرف بشكل غير إنساني»، فيما قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة «المواطنون العرب في النقب موجودون قبل هذه العنصرية وسيظلون هنا طويلاً بعدها». وأعلن النائب العربي يوسف جبارين، هذا الفيديو يكشف الطريقة التي يفكر بها الكثيرون تجاه المواطنين العرب، شئ مقرف».

على صعيد آخر طالب صائب عريقات «إسرائيل» بسرعة الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان، كمال أبو وعر (46 عاماً) خشية تفشى الفيروس بين الأسرى محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، وأضاف: «لقد حذرنا المجتمع الدولي طوال الأشهر السابقة من خطر انتشار الفيروس داخل السجون، جدد عريقات مطالبته بفتح السجون «الإسرائيلية» أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق، ومعاينة الأسرى، والتأكد من توفير الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، لضمان سلامتهم وحمايتهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم محمود السعدي من مخيم جنين، وعدي شحادة من مخيم الدهيشة، وفادي غنيمات من بلدة صوريف».