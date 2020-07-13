شكرا لقرائتكم خبر عن أربع كتل نيابية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، أمس الأحد، إن أربع كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، أمس، أن تحرير تونس مما أسمته «أخطبوط الإخوان» ينطلق بسحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى «وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار».

وأوضح عمار أن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعالى الأصوات داخل البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب وإدخال أحد ممثليه إلى البرلمان.

ودعت العضوة في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، النواب إلى تأييد مسعى سحب الثقة من الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب.

وأكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى، أمس، أن تحرير تونس مما أسمته «أخطبوط الإخوان» ينطلق بسحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى «وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار».

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وقالت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، ليل أمس الأول السبت، إن «أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو/ تموز الجاري هي ألا يكون راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان، وذلك عن طريق سحب الثقة منه.

وكان النائب عن الحزب الدستوري الحر المعارض، مجدي بوذينة، اعتبر أمس، أن مجلس النواب أصبح حاضنة للإرهابيين. وقال بوذينة، في حوار مع سكاي نيوز عربية، إن الاعتصام في البرلمان مستمر منذ يومين تنديداً بطريقة إدارة الغنوشي للبرلمان.

وأضاف: اليوم مجلس النواب أصبح حاضنة للإرهاب والإرهابيين في تونس.. أقول هذا وأتحمل مسؤوليتي.

وأوضح بوذينة: طالبنا السلطات الأمنية بمدنا بقائمة رسمية تضم أسماء كل من دخلوا مجلس النواب والتأكد مما إذا كانت لهم علاقة بالإرهاب.

وتابع أن كل شخص يدخل مقر مجلس النواب يقع على عاتق ومسؤولية أحد النائبين، مشيراً إلى الزوار الذين يسمح لهم بدخول مبنى البرلمان وحضور الجلسات.

وذكر النائب التونسي أنه منذ أشهر طالبنا بقية النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من الغنوشي.. اليوم هناك محادثات جدية في هذا الصدد وقد عبر العديد عن هذه الرغبة. (وكالات)