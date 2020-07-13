المنهجية بطريقة غير منهجية

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هل أراد القلم من خلال العمودين الأخيرين، في شأن بيت امرئ القيس، أن يقترح على المناهج توجيه البوصلة نحو طريقة مختلفة لتدريس الشعر، القديم منه بخاصة؟ في الحقيقة، لم يكن الأمر مقصوداً، لكن، فليكن بيت واحد احتلّ عمودين، فماذا لو عرضنا المعلقة كلها على هذا النهج وبذلك الأسلوب؟ عندئذ على الطالب أن ينوح قائلاً: قفا نبك من ذكرى فعولن وفعللِ.

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أسوأ ما في المدارس العربية، هو الأسلوب التربوي الخشبي. لا علينا بالأسباب، فأغلبية المدرّسين، مع حفظ الألقاب، هم «ترباية» أنظمة طبائع الاستبداد.الحمد لله على زوال طريقة القدامى في تحليل الشعر بأسلاك الإعراب الشائكة. طريقة سقيمة، مثل تحليل سيمفونية بأن فيها 3748 مي وكذا صول إلخ. قد لا تكون العلّة في المدرّس. قالت الخشبة للمسمار: ما لك تثقبني؟ قال: ألا ترين المطرقة التي على رأسي؟ من يدري ما مصير الأستاذ الذي يقول للطلاب: إن البيت الفلاني للمتنبي كلام فارغ، أو إنه مريض نفسياً بشؤونه الخاصة؟

بالمناسبة: نجاح المناهج العربية رهن بانتهاج الديمقراطية، حريات الفكر والرأي والتعبير، جعل البحث العلمي الجهاز العصبي المركزي والعمود الفقري والدورة الدموية في كل العملية التربوية والتعليمية. على المدرّسين ألاّ يتوهموا أن الطرافة والدعابة والخروج عن النص كاستطراد مفيد، خطيئة. الفشل الذريع هو أن يكون المدرّس فظّاً ثقيل الدم. حبّذا لو وجدت أنظمة التعليم سبيلاً إلى اختبارات من هذا القبيل. منذ زمن بعيد قيل: «علّمهم وهم يلعبون». أو أن يقتدوا بالعبارة الشهيرة في الشارقة، ويكتبوا على مداخل المدارس: ابتسم فأنت في المدرسة.

تدريس الشعر بالذات، يجب أن يكون الصف فيه برلماناً. الشعراء ليسوا معصومين من الحماقات. على طريقة الشعار السائد الآن في لبنان: «كلهن يعني كلهن». (اللهجة اللبنانية متأثرة بالآرامية: النون مكان الميم في العربية: كلهم). الشعر هو أصلاً أبو النسبيات في المعاني. عودوا إلى شروح دواوين المتنبي، أبي تمام وغيرهما، تجدوا آراء شتى. الأفضل ترك الطلاب يفصحون عن وجهات نظرهم، والأستاذ هو قائد الفرقة، يضبط الإيقاع ويصحح الأخطاء بتسامح وسعة صدر واقتدار وإقناع. القاعدتان التربويتان الظريفتان: «وجادلهم بالتي هي أحسن»، و«لست عليهم بمسيطر».

لزوم ما يلزم: النتيجة التدقيقية: عيب هذه المنهجية هو أنه ليس لها أمّ رأس ولا أخمص قدم. عند القدامى، الأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف.

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