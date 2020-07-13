شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: جهود حثيثة يبذلها «الاتحاد» للارتقاء بكرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «توتير»، الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم للارتقاء بالكرة الإماراتية.

وقال سموه: «جهود حثيثة يبذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للارتقاء بالكرة الإماراتية، وخلوة كرة الإمارات، بمشاركة عدد من الشخصيات الكروية العربية والعالمية، خطوة مهمة في هذه المسيرة التي نتمنى لها دوام السداد والتوفيق».

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الدولة على دعمها الكبير للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص من خلال بناء أفضل المنشآت الرياضية، وتنظيم واستضافة أكبر الأحداث القارية والعالمية والخليجية، ودعم الكوادر الرياضية لتطوير كفاءتها وتوليها المناصب الدولية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينظر بكل عرفان إلى المساندة التي يقدمها له سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري للاتحاد والمرجع الأساسي في كافة المبادرات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة صاحب الإنجازات الرياضية المحلية والعالمية التي لفتت كل الأنظار والتي يعتبرها الجميع نموذجاً يحتذى به في الإدارة الرياضية المتفردة، والاستثمار المميز في مجال كرة القدم.

جاء ذلك في كلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الافتتاحية أمس لخلوة كرة الإمارات التي انطلقت بحضور نخبة من كبار المسؤولين بالدولة والعالم من بينهم عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونخبة من رؤساء ومسؤولي القطاعات المختلفة بالدولة، والأندية والهيئات والمجالس الرياضية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته: «قدمت جميع مجالس إدارة اتحاد كرة القدم السابقة جهوداً كبيرة في استقدام أفضل الخبرات لقيادة المنتخبات الوطنية، وساعدت الكوادر الإماراتية في البروز والوصول إلى مكانة مرموقة على المستويين القاري والعالمي في مجالات التحكيم والإدارة، وقطعت شوطاً لا بأس به في التطوير، ونحن اليوم سوف نبذل كل ما بوسعنا للاستمرار في المسيرة، وبذل أقصى جهد من أجل تلبية طموحات الشارع الرياضي في الدولة».

وأضاف: «أعيننا جميعاً على المنتخبات الوطنية ونتطلع للمزيد من الإنجازات لها، وهدفنا صعود منصات التتويج، ونحن على ثقة بوجود المواهب التي تستحق الدعم، وتتطلع للبيئة المناسبة لاستثمار مواهبها، وتشكيل منتخبات قوية، ولا شك أن كل فكرة تخرج من تلك الخلوة ستكون بذرة نرعاها حتى تتحول إلى ثمرة».

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وتابع: «خلوة كرة الإمارات سوف تبقى مفتوحة لأننا سنؤسس مركزاً دائماً لاستقبال الأفكار والمقترحات لجمعها ومناقشتها في اتحاد الكرة والاستفادة في بلورتها لقرارات تسهم في تحقيق التطور المستمر لاستدامة النجاح».

من ناحيته أوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مبادرات اتحاد الإمارات المتوالية تعكس صدق توجهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإصراره على النجاح، وأنه سعيد بالتواجد في تلك الخلوة التي تستهدف وضع خارطة الطريق نحو تحقيق نهضة شاملة لأكبر لعبة شعبية في الإمارات والعالم، وأن الإمارات قطعت شوطا طويلا في الاحتراف على مدار 12 عاماً، وقدمت تجربة مميزة، وكانت ولا تزال شريكا فاعلا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأنها تملك كل مقومات التطور وتحقيق الإنجازات».

وكانت خلوة كرة الإمارات قد انطلقت ظهر أمس بعزف السلام الوطني، وتضمنت كلمة لمحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم أبرز فيها أهداف تلك الخلوة، والاستبيان الذي اطلقته لجمع الآراء من كل المهتمين ترجمة لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي لدعوة الجميع من أجل المشاركة في صياغة المستقبل.

كما تضمنت الخلوة كلمة مسجلة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد فيها أنه حريص على المشاركة في مبادرات اتحاد الإمارات لقناعته بأنها تصب في رسم خريطة المستقبل بطريقة مميزة، وتقديم الجديد على مستوى تبادل الخبرات واستثمار التجارب، مشيراً إلى أن العنوان الكبير الذي وضعته الخلوة وهو«مستقبل كرة القدم» يحتاج من الجميع أن يساهم فيه برأيه وجهده، خصوصا بعد المؤتمر الناجح الذي نظمته الإمارات مؤخرا عن «كرة القدم بعد كورونا».

وقال إنفانتينو: أتابع كرة القدم في الإمارات، وأعرف أنها تتطور، وأؤمن بأنها تملك كل القدرات للتميز وأنها تصب في رسم خريطة المستقبل بطريقة مميزة ولأن كرة القدم من ضمن قيمها دعوة الجميع للتوحد فمن هذا المنطلق أقف مع اتحاد الإمارات اليوم، وأؤكد أن الاتحاد الدولي يرحب بالتعاون معكم في مساعيكم نحو التطوير ومشاركتي في مبادراتكم واجب تفرضه المسؤولية.