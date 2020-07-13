مقتل 5 من "داعش" في عملية عسكرية قرب بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قُتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية، جنوب غرب العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع)، في بيان، إن قوات عراقية بالاشتراك مع طائرة مسيرة من التحالف الدولي، نفذت عملية نوعية بقرية "المعامرة الزيدان".

وأضافت الخلية أن "القوات العراقية تمكنت خلال العملية من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله 5 إرهابيين انتحاريين".

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وأشارت أن القوات "داهمت الموقع وبالتزامن مع ذلك فجر أحد الإرهابيين نفسه، قبل أن تتمكن القوة العراقية من قتل بقية الإرهابيين".

وذكرت الخلية أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ضابط برتبة مقدم بالجيش، وشرطي من جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.