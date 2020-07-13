كورونا.. 89 وفاة في مصر و5 بالمغرب

القاهرة، الرباط/ الخليج 365سجلت مصر، الأحد، 89 وفاة بكورونا، فيما رصدت المغرب 5 وفيات بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنها سجلت 89 وفاة بكورونا، و912 إصابة، إضافة لتعافي 543 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 82 ألفا و70، بينها 3 آلاف و858 وفاة، و24 ألفا و419 حالة شفاء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان، بتسجيل 5 وفيات بالفيروس، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد مطلع مارس/ آذار الماضي.

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كما رصدت 203 إصابات، و380 متعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و745، منها 250 وفاة، و12 ألفا و238 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الأحد، 12 مليونا و988 ألفا، توفي منهم أكثر من 570 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و565 ألفا، وفق موقع "worldometer".

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