شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، اليوم الاثنين، للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442 هـ.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن أولوية القبول لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.
وأضافت الوزارة، أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال متاح عبر نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
ولفتت وزارة التعليم إلى أن أولوية القبول سيكون لمن سجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.