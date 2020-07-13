شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، اليوم الاثنين، للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442 هـ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن أولوية القبول لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

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وأضافت الوزارة، أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال متاح عبر نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

ولفتت وزارة التعليم إلى أن أولوية القبول سيكون لمن سجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.