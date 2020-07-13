السعودية تسجل 42 حالة وفاة و2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2223 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2779 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 232 ألفا و259 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 1742 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 167 ألفا و138 شخصا.
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