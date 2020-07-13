بارزاني يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي

وأعلنت حكومة الإقليم، أن بارزاني بعث ببرقية أخرى إلى عائلة القنصل، عبر خلالها عن تعازيه وتعاطفه لوفاة القنصل الذي وافته المنية أمس السبت في مصر.

وأضاف البيان أن "بارزاني عبر في برقيتيه عن أمله في أن يتغمد الله تعالى المرحوم برحمته ويلهم ذويه وعائلته الصبر والسلوان"، بحسب وكالة "شفق نيوز".

يذكر أن القنصل المصري توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.