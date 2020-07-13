وزير مصري يكشف حجم الإنفاق على العشوائيات

وأكد الوزير عصام الجزار، في مداخلة هاتفية له على فضائية صدى البلد أن "أن المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات".

وقال إن حجم الإنفاق على العشوائيات وصل إلى 250 مليار جنيه.(الدولار يساوي 15.94 جنيه مصري)

وتابع أن هناك 11 محافظ مصرية الآن خالية من المناطق الخطرة.

مضيفا أن هذه المناطق سيتم القضاء عليها مع نهاية العام الحالي.

Advertisements

وأشار الوزير إلى أن "عدد المستفيدين من مشروعات التطوير على العشوائيات سيصل إلى مليون و150 ألف مواطن نهاية العام".

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، وذلك وفق شروط ميسرة وبمساعدة الدولة.

وتابع موجها حديثه لرئيس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي: "كل مواطن هيطلب شقة سنعطيها له، ولكن أيضا المواطن يجب أن يكون جاهزا معنا، سنحاول أن نيسّر له طريقة السداد وسنساعدك على قدر استطاعتنا".

وجاءت تصريحات الرئيس المصري على هامش افتتاحه المرحلة الثالثة من "حي الأسمرات 3"، وهو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وتابع الرئيس: "الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تنفذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين، سنقوم بعمل أفضل شيء على قدر إمكانياتنا في حال كانت يدنا واحدة".