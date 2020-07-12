شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي»: 94% نسبة رضا المستفيدين عن خدماتنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن نسبة تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بلغت 99.63%، بينما وصلت نسبة رضا المستفيدين 94.65%. وأوضح “الضمان الصحي” في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر” أن عدد مكالمات التواصل عبر مركز خدمة العملاء الخاص بلغت35026اتصالا، خلال شهر يونيو الماضي من بينها 11211 شكوى و 5193 مكالمة للاستفسار عن مختلف إجراءات التأمين الصحي. Advertisements

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