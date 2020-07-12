شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 106 أعوام.. تعافي أكبر مصابة بكورونا في منطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
خرجت مساء اليوم الأحد، أكبر مصابة بفيروس كورونا في منطقة الحدود الشمالية، والتي تبلغ من العمر “106 ” أعوام من “برج الشمال الطبي” بعد رعاية طبية امتدت لمدة 18 يوماً.
وقال تركي حاشم الشمري (ابن المريضة) إن والدته أصيبت بفيروس كورونا قبل 20 يوماً في محافظة رفحاء، ونقلت بعد ذلك من رفحاء إلى مستشفى “برج الشمال الطبي” في عرعر لتقديم الرعاية الصحية، وتم خروجها مساء اليوم الأحد وبصحة جيدة، وفقاً لـ”الرياض”.
وأعرب الشمري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على التواصل مع المريضة ومتابعة حالتها الصحية، كما قدم شكره لكافة الكادر الطبي في برج الشمال الطبي والعاملين في صحة الشمالية على حسن الرعاية والاهتمام.
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