شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تعلن موعد بدء استقبال طلبات القبول لـ«البكالوريوس والدبلوم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى، مساء اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع.

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وأضافت الجامعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم يبدأ يوم الاثنين 22-11-1441هـ الساعة، العاشرة صباحا.

ونشرت جامعة أم القرى دليل القبول عبر هذا الرابط (اضغط هنـا)، كما نشرت الجامعة رابط بوابة القبول الموحدة (اضغط هنـا).