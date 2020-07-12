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شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تعلن موعد بدء استقبال طلبات القبول لـ«البكالوريوس والدبلوم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة أم القرى، مساء اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع.
وأضافت الجامعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم يبدأ يوم الاثنين 22-11-1441هـ الساعة، العاشرة صباحا.
ونشرت جامعة أم القرى دليل القبول عبر هذا الرابط (اضغط هنـا)، كما نشرت الجامعة رابط بوابة القبول الموحدة (اضغط هنـا).
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