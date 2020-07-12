السعودية... القبض على عصابة انتحلت صفة رجال أمن

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وأوضح التويجري، أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35.000 ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، ومخدرات و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.
وأعلنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية، في وقت سابق القبض على أفراد تنظيم عصابي في منطقة الإحساء لارتكابهم 46 قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، بحسب صحيفة "الوئام".
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