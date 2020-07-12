إعلان هام من تركي آل الشيخ بشأن نشاطات الترفيه في السعودية

وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية.

ووضعت الهيئة اشتراطات من أجل عودة العمل لمراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزائرين وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.